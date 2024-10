NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ligand Pharmaceuticals-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Ligand Pharmaceuticals-Aktie letztlich bei 95,28 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 104,955 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Ligand Pharmaceuticals-Aktien wären am 09.10.2024 10 835,58 USD wert, da der Schlussstand 103,24 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +8,36 Prozent.

Am Markt war Ligand Pharmaceuticals jüngst 1,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at