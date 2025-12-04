Mercantile Bank Aktie

WKN: 675407 / ISIN: US5873761044

Profitabler Mercantile Bank-Einstieg? 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Mercantile Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Mercantile Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Mercantile Bank-Papier bei 34,46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Mercantile Bank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,902 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 138,19 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Papiers am 03.12.2025 auf 47,62 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 38,19 Prozent gleich.

Mercantile Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 754,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Mercantile Bank Corp. 47,51 -0,23%

Mercantile Bank Corp. 47,51 -0,23% Mercantile Bank Corp.

