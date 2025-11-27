NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mercantile Bank-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Mercantile Bank-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Mercantile Bank-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Mercantile Bank-Anteile bei 50,53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 197,902 Mercantile Bank-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 196,52 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Papiers am 26.11.2025 auf 46,47 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 8,03 Prozent.

Zuletzt verbuchte Mercantile Bank einen Börsenwert von 760,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at