NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merit Medical Systems von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Merit Medical Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Merit Medical Systems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 71,26 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 140,331 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 241,09 USD, da sich der Wert eines Merit Medical Systems-Anteils am 17.12.2025 auf 87,23 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 12 241,09 USD, was einer positiven Performance von 22,41 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Merit Medical Systems eine Marktkapitalisierung von 5,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at