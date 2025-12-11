NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microvision-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Microvision-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Microvision-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,82 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Microvision-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3 546,099 Microvision-Anteilen. Die gehaltenen Microvision-Anteile wären am 10.12.2025 3 277,30 USD wert, da der Schlussstand 0,92 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 67,23 Prozent verringert.

Microvision erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 289,38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at