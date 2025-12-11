Microvision Aktie
WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048
|Lohnendes Microvision-Investment?
|
11.12.2025 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microvision-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Microvision-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,82 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Microvision-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3 546,099 Microvision-Anteilen. Die gehaltenen Microvision-Anteile wären am 10.12.2025 3 277,30 USD wert, da der Schlussstand 0,92 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 67,23 Prozent verringert.
Microvision erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 289,38 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microvision Inc.mehr Nachrichten
|
11.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microvision-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Microvision-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Microvision von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
01.12.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite liegt im Minus (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
27.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Microvision-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microvision-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite steigt nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Microvision Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microvision Inc.
|0,82
|6,34%