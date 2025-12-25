NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microvision von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde die Microvision-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Microvision-Aktie letztlich bei 1,11 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Microvision-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 900,901 Microvision-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 0,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 816,85 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18,32 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Microvision jüngst 284,84 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at