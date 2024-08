NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Net 1 Ueps Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Am 20.08.2014 wurde die Net 1 Ueps Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Net 1 Ueps Technologies-Aktie bei 11,20 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Net 1 Ueps Technologies-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,929 Net 1 Ueps Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2024 auf 4,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42,68 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 57,32 Prozent gleich.

Net 1 Ueps Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 306,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at