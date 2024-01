NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die Net 1 Ueps Technologies-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Net 1 Ueps Technologies-Anteile an diesem Tag bei 8,34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 119,904 Net 1 Ueps Technologies-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 436,45 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Anteils am 08.01.2024 auf 3,64 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 56,35 Prozent vermindert.

Net 1 Ueps Technologies war somit zuletzt am Markt 220,58 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at