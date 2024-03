NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Net 1 Ueps Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,95 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investierten, hätten nun 1 680,672 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 18.03.2024 6 252,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,72 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 37,48 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Net 1 Ueps Technologies belief sich zuletzt auf 228,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at