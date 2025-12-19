NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Neurocrine Biosciences von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Neurocrine Biosciences gewesen.

Das Neurocrine Biosciences-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 101,43 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie investierten, hätten nun 0,986 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 141,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,84 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 39,84 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Neurocrine Biosciences belief sich jüngst auf 14,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at