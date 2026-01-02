NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Neurocrine Biosciences-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Neurocrine Biosciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 137,86 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert hat, hat nun 7,254 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.12.2025 gerechnet (141,83 USD), wäre die Investition nun 1 028,80 USD wert. Mit einer Performance von +2,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Neurocrine Biosciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at