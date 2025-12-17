Nissan Motor Aktie

Nissan Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Nissan Motor-Performance im Blick 17.12.2025 10:03:57

NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nissan Motor von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nissan Motor-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse TOKIO Handel mit Nissan Motor-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Nissan Motor-Anteile an diesem Tag bei 1 278,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,782 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 316,74 JPY, da sich der Wert eines Nissan Motor-Anteils am 16.12.2025 auf 404,80 JPY belief. Mit einer Performance von -68,33 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Nissan Motor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,44 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.mehr Nachrichten