NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nissan Motor von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nissan Motor-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse TOKIO Handel mit Nissan Motor-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Nissan Motor-Anteile an diesem Tag bei 1 278,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,782 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 316,74 JPY, da sich der Wert eines Nissan Motor-Anteils am 16.12.2025 auf 404,80 JPY belief. Mit einer Performance von -68,33 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Nissan Motor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,44 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at