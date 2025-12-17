Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Nissan Motor-Performance im Blick
|
17.12.2025 10:03:57
NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nissan Motor von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse TOKIO Handel mit Nissan Motor-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Nissan Motor-Anteile an diesem Tag bei 1 278,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,782 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 316,74 JPY, da sich der Wert eines Nissan Motor-Anteils am 16.12.2025 auf 404,80 JPY belief. Mit einer Performance von -68,33 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Nissan Motor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,44 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.mehr Nachrichten
|
10:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nissan Motor von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
16.12.25
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start steigen (finanzen.at)
|
12.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt zum Ende des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
10.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nissan Motor von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.12.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zeigt sich fester (finanzen.at)
|
09.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)