Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Nissan Motor-Anlage unter der Lupe
|
24.09.2025 10:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nissan Motor-Investment von vor 10 Jahren verloren
Das Nissan Motor-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1 111,50 JPY. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 JPY in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,900 Nissan Motor-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 332,52 JPY, da sich der Wert eines Nissan Motor-Papiers am 22.09.2025 auf 369,60 JPY belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 66,75 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Nissan Motor belief sich zuletzt auf 1,29 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.mehr Nachrichten
|
10:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nissan Motor-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
23.09.25
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
22.09.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.09.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
19.09.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
19.09.25
|Börse New York: NASDAQ Composite zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.09.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nissan Motor-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.09.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Nissan Motor Co. Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nissan Motor Co. Ltd.
|2,12
|0,55%