Nissan Motor Aktie

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

Nissan Motor-Anlage unter der Lupe 24.09.2025 10:03:52

NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nissan Motor-Investment von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Nissan Motor eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Nissan Motor-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1 111,50 JPY. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 JPY in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,900 Nissan Motor-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 332,52 JPY, da sich der Wert eines Nissan Motor-Papiers am 22.09.2025 auf 369,60 JPY belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 66,75 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Nissan Motor belief sich zuletzt auf 1,29 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

