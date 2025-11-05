NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Nissan Motor eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde die Nissan Motor-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse TOKIO gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Nissan Motor-Anteile letztlich bei 486,10 JPY. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investierten, hätten nun 2,057 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2025 724,75 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 352,30 JPY belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,53 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Nissan Motor einen Börsenwert von 1,23 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at