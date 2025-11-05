Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Profitables Nissan Motor-Investment?
|
05.11.2025 10:05:10
NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Nissan Motor-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse TOKIO gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Nissan Motor-Anteile letztlich bei 486,10 JPY. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investierten, hätten nun 2,057 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2025 724,75 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 352,30 JPY belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,53 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Nissan Motor einen Börsenwert von 1,23 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.mehr Nachrichten
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schwächer (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.10.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
29.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Nissan Motor Co. Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nissan Motor Co. Ltd.
|1,97
|3,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.