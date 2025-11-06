Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Zahlen vorgelegt
|
06.11.2025 12:16:39
US-Zölle bremsen Nissan aus - Aktie tiefer
Nissan-Chef Ivan Espinosa will den schon länger unter Druck stehenden Konzern im kommenden Jahr zurück in die Gewinnspur führen. Dafür werden 20.000 Jobs gestrichen und Werke geschlossen. Zudem verkauft der Konzern auch Tafelsilber in Form der Konzernzentrale in Yokohama, was einen Buchgewinn von fast 74 Milliarden Yen einbringt. Espinosa will die Kehrtwende auch mit neun neuen Modellen bis zum Geschäftsjahr 2027/28 schaffen.
Schon in den kommenden Monaten soll sich die Lage im Tagesgeschäft laut Finanzchef Jeremie Papin bessern. Die zweite Jahreshälfte solle Wachstum bringen, sagte er vor Journalisten. Im ersten Halbjahr sah das noch ganz anders aus: Insgesamt wurden 1,48 Millionen Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert und damit 7,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das leichte Plus von zwei Prozent in Nordamerika wurde mehr als aufgezehrt von schwachen Verkäufen in China, Japan und Europa.
Aufs Jahr gesehen will Nissan nach wie vor 3,25 Millionen Fahrzeuge verkaufen. Vor allem in China rechnet das Unternehmen jetzt mit besseren Geschäften als bisher gedacht. Dort dürfte der Rückgang im Geschäftsjahr nun nicht mehr ganz so herb ausfallen wie ursprünglich befürchtet.
Die Nissan-Aktie schloss in Tokio 1,66 Prozent im Minus bei 337 Yen.
/men/lew/stk
YOKOHAMA (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.10.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
29.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
29.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nissan Motor von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Nissan Motor Co. Ltd.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Nissan Motor Co. Ltd.
|1,96
|2,78%