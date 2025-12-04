Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Profitabler Nordson-Einstieg?
|
04.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nordson-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Nordson-Aktie statt. Zum Handelsende standen Nordson-Anteile an diesem Tag bei 256,54 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Nordson-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,898 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Nordson-Papiers auf 238,59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 930,03 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,00 Prozent verringert.
Nordson war somit zuletzt am Markt 13,30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Nordson Corp.
|203,10
|-0,15%
