18.12.2025 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 5 Jahren eingefahren
Das Nordson-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 198,73 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,503 Nordson-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 119,80 USD, da sich der Wert eines Nordson-Papiers am 17.12.2025 auf 238,07 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 19,80 Prozent vermehrt.
Nordson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,27 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
