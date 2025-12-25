NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordson von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Nordson-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Nordson-Aktie an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 65,42 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nordson-Aktie investiert, befänden sich nun 15,286 Nordson-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nordson-Papiers auf 243,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 721,64 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 272,16 Prozent.

Nordson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at