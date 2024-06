NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Oracle-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 40,46 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24,716 Oracle-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Oracle-Aktien wären am 24.06.2024 3 457,49 USD wert, da der Schlussstand 139,89 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +245,75 Prozent.

Zuletzt verbuchte Oracle einen Börsenwert von 388,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at