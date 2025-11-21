OSI Systems Aktie

WKN: 909273 / ISIN: US6710441055

Lohnende OSI Systems-Anlage? 21.11.2025 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OSI Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in OSI Systems-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit OSI Systems-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 85,59 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 116,836 OSI Systems-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2025 27 336,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 233,97 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 173,36 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete OSI Systems eine Marktkapitalisierung von 4,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

