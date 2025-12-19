OSI Systems Aktie

Lohnende OSI Systems-Anlage? 19.12.2025 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OSI Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in OSI Systems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das OSI Systems-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die OSI Systems-Aktie bei 92,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die OSI Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,087 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 290,16 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Anteils am 18.12.2025 auf 266,98 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 190,16 Prozent erhöht.

Der Marktwert von OSI Systems betrug jüngst 4,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

