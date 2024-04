NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor einem Jahr eingebracht

Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile betrug an diesem Tag 31,36 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investierten, hätten nun 318,878 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 880,74 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers am 02.04.2024 auf 27,85 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 11,19 Prozent vermindert.

Der Peoples Bancorp of North Carolina-Wert an der Börse wurde auf 152,94 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at