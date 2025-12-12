NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Provident Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Provident Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Provident Financial-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,80 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Provident Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 67,568 Provident Financial-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 073,65 USD, da sich der Wert eines Provident Financial-Anteils am 11.12.2025 auf 15,89 USD belief. Das entspricht einem Plus von 7,36 Prozent.

Der Marktwert von Provident Financial betrug jüngst 101,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

