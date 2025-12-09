NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Rambus eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 09.12.2020 wurde die Rambus-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Rambus-Anteile an diesem Tag bei 17,71 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 56,465 Rambus-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.12.2025 auf 104,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 876,34 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 487,63 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Rambus eine Börsenbewertung in Höhe von 10,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at