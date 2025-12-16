Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Lohnende Rambus-Anlage?
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Rambus-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Rambus-Aktie bei 11,74 USD. Bei einem Rambus-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 851,789 Rambus-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.12.2025 auf 95,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81 303,24 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 713,03 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Rambus betrug jüngst 10,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Rambus Inc.
|80,02
|0,30%
