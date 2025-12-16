NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Rambus-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Rambus-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Rambus-Aktie bei 11,74 USD. Bei einem Rambus-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 851,789 Rambus-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.12.2025 auf 95,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81 303,24 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 713,03 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Rambus betrug jüngst 10,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at