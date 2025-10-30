Scientific Games Aktie

Scientific Games für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875605 / ISIN: US80874P1093

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Hochrechnung 30.10.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Titel Scientific Games-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scientific Games von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Scientific Games-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Scientific Games-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Scientific Games-Anteile bei 55,43 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,804 Scientific Games-Aktien im Depot. Die gehaltenen Scientific Games-Anteile wären am 29.10.2025 132,58 USD wert, da der Schlussstand 73,49 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 32,58 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Scientific Games belief sich zuletzt auf 6,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Scientific Games Corp.mehr Nachrichten