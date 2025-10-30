NASDAQ Composite Index-Titel Scientific Games-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scientific Games von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Scientific Games-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Scientific Games-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Scientific Games-Anteile bei 55,43 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,804 Scientific Games-Aktien im Depot. Die gehaltenen Scientific Games-Anteile wären am 29.10.2025 132,58 USD wert, da der Schlussstand 73,49 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 32,58 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Scientific Games belief sich zuletzt auf 6,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at