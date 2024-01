NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SIGA Technologies von vor 3 Jahren bedeutet

Am 08.01.2021 wurden SIGA Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,65 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 307,190 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,76 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 529,41 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 7 529,41 USD, was einer negativen Performance von 24,71 Prozent entspricht.

SIGA Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 410,05 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at