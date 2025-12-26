NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Silgan von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Silgan eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Silgan-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Silgan-Anteile bei 52,87 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 189,143 Silgan-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.12.2025 7 722,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40,83 USD belief. Das entspricht einem Minus von 22,77 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Silgan eine Börsenbewertung in Höhe von 4,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at