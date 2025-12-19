NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Silgan von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Silgan-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 19.12.2015 wurden Silgan-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 25,71 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Silgan-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,895 Silgan-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 602,10 USD, da sich der Wert einer Silgan-Aktie am 18.12.2025 auf 41,19 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +60,21 Prozent.

Der Börsenwert von Silgan belief sich jüngst auf 4,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

