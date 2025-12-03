XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Profitabler SMC-Einstieg? 03.12.2025 10:04:23

NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMC von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in SMC-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die SMC-Aktie an der Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke war die SMC-Aktie an diesem Tag 65 490,00 JPY wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 JPY in das SMC-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,153 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 538,71 JPY, da sich der Wert eines SMC-Papiers am 02.12.2025 auf 55 920,00 JPY belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,61 Prozent eingebüßt.

SMC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,52 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

