NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Snap-On-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Snap-On-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Snap-On-Papier bei 166,69 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Snap-On-Aktie investiert, befänden sich nun 59,992 Snap-On-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 345,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 753,49 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 107,53 Prozent vermehrt.

Snap-On wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at