Snap-On Aktie

Snap-On für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853887 / ISIN: US8330341012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Snap-On-Investment? 19.12.2025 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Snap-On-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Snap-On-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Snap-On-Papier bei 166,69 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Snap-On-Aktie investiert, befänden sich nun 59,992 Snap-On-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 345,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 753,49 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 107,53 Prozent vermehrt.

Snap-On wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Snap-On Inc.mehr Nachrichten