NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Steven Madden von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Steven Madden-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Steven Madden-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 21,95 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45,551 Steven Madden-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 892,65 USD, da sich der Wert einer Steven Madden-Aktie am 25.11.2025 auf 41,55 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 89,27 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Steven Madden bezifferte sich zuletzt auf 2,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at