NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Steven Madden von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Steven Madden eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das Steven Madden-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 46,01 USD. Bei einem Steven Madden-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 217,344 Steven Madden-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 063,25 USD, da sich der Wert eines Steven Madden-Papiers am 02.12.2025 auf 41,70 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 063,25 USD entspricht einer negativen Performance von 9,37 Prozent.

Steven Madden wurde am Markt mit 3,12 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at