NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Steven Madden von vor einem Jahr verloren
Das Steven Madden-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 46,01 USD. Bei einem Steven Madden-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 217,344 Steven Madden-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 063,25 USD, da sich der Wert eines Steven Madden-Papiers am 02.12.2025 auf 41,70 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 063,25 USD entspricht einer negativen Performance von 9,37 Prozent.
Steven Madden wurde am Markt mit 3,12 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
