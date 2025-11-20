NASDAQ Composite Index-Wert SurModics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SurModics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SurModics-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem SurModics-Papier statt. Zur Schlussglocke war das SurModics-Papier an diesem Tag 37,21 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die SurModics-Aktie investierten, hätten nun 26,874 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 155,07 USD, da sich der Wert einer SurModics-Aktie am 18.11.2025 auf 42,98 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 15,51 Prozent vermehrt.

Am Markt war SurModics jüngst 615,31 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at