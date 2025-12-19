Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Frühe Anlage
|
19.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Take Two-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 34,76 USD wert. Bei einem Take Two-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 287,687 Take Two-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 246,65 USD gerechnet, wäre die Investition nun 70 958,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 609,58 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Take Two eine Marktkapitalisierung von 44,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!