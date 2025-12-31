Texas Capital Bancshares Aktie
WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076
|Profitables Texas Capital Bancshares-Investment?
|
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Capital Bancshares-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Texas Capital Bancshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Texas Capital Bancshares-Papiers betrug an diesem Tag 49,42 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Texas Capital Bancshares-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,235 Texas Capital Bancshares-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (91,92 USD), wäre die Investition nun 1 859,98 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 86,00 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Texas Capital Bancshares betrug jüngst 4,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!