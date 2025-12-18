TransAct Technologies Aktie

WKN: 910968 / ISIN: US8929181035

TransAct Technologies-Investment im Blick 18.12.2025 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TransAct Technologies von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen TransAct Technologies-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die TransAct Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das TransAct Technologies-Papier letztlich bei 6,31 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 158,479 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.12.2025 auf 4,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 649,76 USD wert. Mit einer Performance von -35,02 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

TransAct Technologies wurde am Markt mit 41,43 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

