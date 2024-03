NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen TTM Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die TTM Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11,91 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das TTM Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 83,963 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen TTM Technologies-Papiere wären am 13.03.2024 1 217,46 USD wert, da der Schlussstand 14,50 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 217,46 USD entspricht einer Performance von +21,75 Prozent.

Der Marktwert von TTM Technologies betrug jüngst 1,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at