NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in TTM Technologies-Aktien gewesen.

TTM Technologies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des TTM Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 13,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 741,290 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 45 648,63 USD, da sich der Wert eines TTM Technologies-Papiers am 17.12.2025 auf 61,58 USD belief. Damit wäre die Investition 356,49 Prozent mehr wert.

TTM Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at