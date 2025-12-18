TTM Technologies Aktie

WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095

Rentables TTM Technologies-Investment? 18.12.2025 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in TTM Technologies-Aktien gewesen.

TTM Technologies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des TTM Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 13,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 741,290 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 45 648,63 USD, da sich der Wert eines TTM Technologies-Papiers am 17.12.2025 auf 61,58 USD belief. Damit wäre die Investition 356,49 Prozent mehr wert.

TTM Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

TTM Technologies Inc. 56,50 -1,74%

ATX in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet zum Wochenende leichte Gewinne. Der deutsche Leitindex kommt derweil kaum vom Fleck. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

