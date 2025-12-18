TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|Rentables TTM Technologies-Investment?
|
18.12.2025 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
TTM Technologies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des TTM Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 13,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 741,290 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 45 648,63 USD, da sich der Wert eines TTM Technologies-Papiers am 17.12.2025 auf 61,58 USD belief. Damit wäre die Investition 356,49 Prozent mehr wert.
TTM Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TTM Technologies Inc.mehr Nachrichten
|
18.12.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Börse New York in Grün: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
18.12.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite im Aufwind (finanzen.at)
|
18.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.12.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
11.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu TTM Technologies Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TTM Technologies Inc.
|56,50
|-1,74%