NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ultralife Batteries von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Ultralife Batteries-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Ultralife Batteries-Anteile an diesem Tag bei 6,24 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 160,256 Ultralife Batteries-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ultralife Batteries-Papiers auf 5,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 887,82 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,22 Prozent abgenommen.
Ultralife Batteries wurde am Markt mit 91,03 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
