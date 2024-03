NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Therapeutics von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 28.03.2021 wurden United Therapeutics-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des United Therapeutics-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 171,21 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58,408 United Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 27.03.2024 14 208,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 243,27 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 42,09 Prozent.

Zuletzt ergab sich für United Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 11,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at