NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Universal Display von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Universal Display-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 23.05.2019 wurden Universal Display-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 150,37 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Universal Display-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,650 Universal Display-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 172,64 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Anteils am 22.05.2024 auf 176,33 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +17,26 Prozent.

Der Marktwert von Universal Display betrug jüngst 8,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at