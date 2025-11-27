Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Lohnendes Universal Display-Investment?
|
27.11.2025 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Universal Display von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Universal Display-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 109,71 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Universal Display-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,115 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 118,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 077,48 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,75 Prozent.
Insgesamt war Universal Display zuletzt 5,57 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
