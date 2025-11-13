Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Upbound Group-Anlage unter der Lupe
|
13.11.2025 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Upbound Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Upbound Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Upbound Group-Papier an diesem Tag 17,01 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 587,889 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2025 gerechnet (17,46 USD), wäre die Investition nun 10 264,55 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +2,65 Prozent.
Der Marktwert von Upbound Group betrug jüngst 1,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Upbound Group Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Upbound Group Inc Registered Shs
|14,50
|-3,33%