NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Verlust hätte ein US Global Investors-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 17.12.2020 wurde die US Global Investors-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 4,94 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 20,243 US Global Investors-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 47,57 USD, da sich der Wert einer US Global Investors-Aktie am 16.12.2025 auf 2,35 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 52,43 Prozent.
Insgesamt war US Global Investors zuletzt 31,16 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
