U.S. Global Investors Aktie
WKN: 580966 / ISIN: US9029521005
|Langfristige Performance
|
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in US Global Investors von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der US Global Investors-Aktie statt. Zum Handelsende stand das US Global Investors-Papier an diesem Tag bei 2,44 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die US Global Investors-Aktie investiert, befänden sich nun 4 098,361 US Global Investors-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (2,41 USD), wäre das Investment nun 9 877,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,23 Prozent verringert.
US Global Investors wurde am Markt mit 30,80 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
