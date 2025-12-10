NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in US Global Investors von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in US Global Investors eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

US Global Investors-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das US Global Investors-Papier 2,90 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 448,276 US Global Investors-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.12.2025 auf 2,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 310,34 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 16,90 Prozent verkleinert.

US Global Investors erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at