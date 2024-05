NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in US Global Investors von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in US Global Investors-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades US Global Investors-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des US Global Investors-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6,22 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 160,772 US Global Investors-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der US Global Investors-Aktie auf 2,63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 422,83 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 57,72 Prozent.

Am Markt war US Global Investors jüngst 36,56 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at