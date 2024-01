NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätte eine Investition in WD-40 von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 25.01.2014 wurde das WD-40-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren WD-40-Anteile 70,30 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die WD-40-Aktie investiert, befänden sich nun 142,248 WD-40-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 36 507,82 USD, da sich der Wert eines WD-40-Papiers am 24.01.2024 auf 256,65 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 265,08 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von WD-40 belief sich zuletzt auf 3,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

