WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Profitabler WD-40-Einstieg?
|
18.12.2025 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WD-40 von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit WD-40-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 266,50 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die WD-40-Aktie investierten, hätten nun 3,752 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 17.12.2025 779,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 207,63 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,09 Prozent abgenommen.
WD-40 war somit zuletzt am Markt 2,78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
